Мюнхен, 21 февраля. Жизнь и эволюция появились неслучайно. Такое заявление сделали сотрудники Мюнхенского университета на основе проведенных исследований.

Ученые провели исследование свойств полимерных молекул, цепи ДНК которых состоят из комплиментарных оснований тимина и аденина. Много лет порядок их присоединения друг к другу считался рандомным, однако выяснилось, что степень случайности последовательностей минимальна.

Упорядоченность присоединений вызвана тем, что в природе могут возникать только цепи тимина и аденина с соотношением веществ 30 к 70. Это открытие позволяет говорить, что возникновение жизни и эволюции неслучайно.

Измерение сосков помогло австралийским ученым развенчать миф об эволюции человека. Исследование опровергло теорию о том, что признаки, которые не играют роль в выживании, не подвержены естественному отбору.