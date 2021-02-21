«Уралтрансмаш» покажет гаубицу «Мста-С» на международной выставке IDEX 2021

Абу-Даби, 21 февраля. Макет самоходной гаубицы «Мста-С» покажет на международной выставке вооружений IDEX 2021 компания «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод»).

Как сообщили в пресс-службе предприятия, генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров примет активное участие в деловой программе выставки.

Модернизированная самоходка с 155-миллиметровой пушкой способна выполнять боевые задачи и сохранять свои эксплуатационные свойства в любых климатических условиях. Гаубица «Мста-С» обладает высокой проходимостью по пересеченной местности и может преодолевать водные преграды.

В свою очередь «Омсктрансмаш» покажет на выставке в ОАЭ тяжелый огнемет ТОС-1А «Солнцепек». Система будет представлена в экспортном исполнении.