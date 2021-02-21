Определена польза добавки омега-3 для спортсменов

Лондон, 21 февраля. Ученые Вестминстерского университета в Великобритании выяснили, как прием добавок омега-3 влияет на состояние мышц спортсменов после тренировок.

Исследователи пришли к выводу, что за счет жирных кислот уменьшаются болевые ощущения после занятий. Организм человека не способен воспроизводить омега-3 самостоятельно. Жирные кислоты можно получить только извне, например, употребляя специальные добавки.

Исследователи убеждены в положительном влиянии омега-3 на мозг и психическое здоровье. Что касается употребления этой добавки спортсменами, она не только улучшает состояние мышц после тренировок, но и повышает эффективность занятия. Выводы британских ученых о влиянии омега-3 на здоровье человека опубликованы в журнале Международного общества спортивного питания.

Жирные кислоты омега-3 можно найти в орехах, напомнила российский диетолог Ольга Деккер. Этот продукт также богат витаминами группы B и Е. Орехи содержат магний, фосфор, магний и марганец. Миндаль — самый полезный из всех видов орехов.