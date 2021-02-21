Россия создаст сверхзвуковой «VIP-лайнер» в двух вариантах исполнения

Москва, 21 февраля. Разработка в России нового пассажирского самолета с высокими скоростными характеристиками имеет хорошие перспективы благодаря грамотному выбору партнеров и инвесторов.

Об этом в интервью «ПолитРоссии» заявил авиационный эксперт Роман Гусаров. Специалист напомнил недавнее высказывание министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о совместной работе России и Объединенных Арабских Эмиратов в деле создания пассажирского сверхзвукового самолета.

Облик лайнера будет сформирован в течение года, он сможет развивать скорость в 1,5 – 1,8 Маха, другие технические характеристики будущего самолета сверстаны на 80%.

«Мантуров ведет переговоры на этот счет именно с ближневосточными странами, потому что там инвестор, концентрация потенциальных покупателей этой «VIP-машины». Заказчики получат хороший, современный и быстрый самолет, богатые могут себе это позволить», — отметил Гусаров.

Авиаэксперт подчеркнул, что сверхзвуковой самолет создается в двух вариантах, вместимостью до восьми и до 30 пассажиров соответственно. На максимальной скорости лайнер сможет находиться в полете до четырех часов, что позволит ему преодолевать расстояние в несколько тысяч километров.

Ранее сообщалось, что Россия и Казахстан обсуждают поставки самолетов SSJ-100 и MC-21 для нужд казахстанских авиаперевозчиков.