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Богатые растительным белком продукты способны продлить жизнь

Богатые растительным белком продукты способны продлить жизнь

Москва, 21 февраля. Замена животного белка растительным положительно скажется на продолжительности жизни человека. К такому выводу пришли ученые.

Результаты их исследования опубликованы в издании The British Medical Journal. Специалисты сравнили влияние питания с растительными и животными белками на риск смертности при раке и сердечно-сосудистых заболеваниях. Из 715 128 человек, за которыми наблюдали ученые, умерли 113 039.

Оказалось, что у тех, кто употреблял растительные белки, риск смерти значительно ниже. Речь идет о бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах. Желательно употреблять как можно меньше блюд с насыщенными жирами, сахаром и солью, советуют ученые. Жир провоцирует увеличение количества холестерина в крови. Это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Чтобы снизить уровень холестерина в организме, нужно регулярно заниматься спортом.

Растительный белок полезен и при похудении. Его рекомендуется чередовать с курицей и рыбой, отметила диетолог и терапевт Ольга Бурлакова. Полезно есть фасоль, нут и чечевицу. Желающие сбросить вес должны включить в свой рацион овощи и фрукты. Различные салаты можно заправлять оливковым маслом.

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