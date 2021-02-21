Вице-премьер Дагестана предложил в полтора раза повысить минимальную цену на коньяк

Махачкала, 21 февраля. Для повышения конкурентоспособности дагестанской продукции, минимальную цену на коньяк в России необходимо повысить почти в полтора раза — до 650 рублей за бутылку. Об этом заявил вице-премьер республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на совещании с участием врио главы региона Сергея Меликова и первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.

Как объяснил Абдулмуслимов, дагестанские коньяки производятся исключительно из выращенного в республике натурального сырья. При этом в страну завозятся значительные объемы винных напитков, которые изготовлены не из винограда, а из дешевых виноматериалов. В результате более качественный продукт проигрывает ценовую конкуренцию напитку, который даже не является коньяком.

«Увеличение поставок относительно недорогой импортной винодельческой продукции низкого качества, производство всевозможного суррогата и винных напитков, далеко небезвредных для здоровья, вытесняют недостаточно конкурентоспособную дагестанскую продукцию с рынка», — сказал зампред регионального правительства.

Он предложил значительно повысить минимальную цену на коньяк. Это позволит вытеснить с рынка недобросовестных производителей.

«Для решения вопроса необходимо увеличить минимальную розничную цену на коньяк хотя бы до 650 рублей за пол-литра», — заявил Абдулмуслимов.

Проблему также обозначил руководитель региона. Сергей Меликов подчеркнул необходимость поддержки отечественных производителей.

«Необходимо решать вопросы создания более благоприятных условий для производителей продукции из натурального сырья, которым сегодня трудно конкурировать по ценовому сегменту с производителями, использующими ненатуральное сырье», — сказал глава Дагестана.

В середине 2020 года в России вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который определил, что может называться «вином России». В эту категорию теперь попадают только вина, произведенные из винограда, выращенного на территории России, без применения импортного виноматериала. Также были внесены изменения в налоговое законодательство, увеличившие с прошлого года акцизы на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина — с 36 до 40 рублей. Одновременно нововведения уравняли ставки акцизов на российские и импортные вина, но при этом для производителей вин из отечественного винограда предусматриваются налоговые вычеты.

В 2020 году приказом федерального Минфина минимальная стоимость коньяка с начала 2021 года была повышена с 433 до 446 рублей. Предусматривается, что эта цена будет действовать до конца 2026 года.

Ранее ФАН сообщал, что в прошлом году аграрии Дагестана собрали рекордный урожай винограда, что позволило республике выйти на первое место в стране по этому показателю. При этом закупочная цена на виноград винных сортов в республике выросла с 25 до 34 рублей за килограмм.