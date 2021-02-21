Ученые из США подтвердили теорию о пользе отвращения для здоровья

Вашингтон, 21 февраля. Проведенное учеными из США исследование позволило объяснить предположения биолога Чарльза Дарвина, что отвращение оказывает пользу для здоровья человека.

Отвращение способно снизить риск заражений. Для подтверждения тезиса исследователи пригласили для участия в эксперименте представителей трех коренных общин Эквадора. Им предложили оценить степень отвращения во время выполнения ряда заданий. Добровольцев просили трогать трупы зверей, смотреть на помет и употреблять напиток из кукурузы, который сварил человек с гнилыми зубами, плевавший в посуду.

Результаты доказали, что при росте отвращения у человека понижается показатель биологических маркеров в организме. Следовательно, ученые из США доказали основный тезис, который выдвигал еще Дарвин, что чувство предотвращает возможные заражения.

Американские исследователи также проанализировали, как добавление витаминов во время лечения пациентов с коронавирусом влияет на течение болезни. Оказалось, что ни витамин D, ни цинк не улучшают состояние зараженных COVID-19.