Жители Миасса при помощи троса спасли испуганного пса из канализационного люка

Челябинск, 21 февраля. Случайные прохожие откликнулись на просьбы о помощи, исходившие из открытого канализационного колодца. Четверолапого пострадавшего вытащили при помощи троса.

Жители Миасса услышали жалобные звуки из открытого по непонятной причине люка. Оказалось, что вой издавал пес, случайно угодивший в яму и не имевший возможности из нее выбраться.

Животное вполне могло умереть от голода, но неравнодушные прохожие помогли питомцу выбраться из западни. При помощи троса они вытащили собаку на поверхность, а потом предложили ему еду. Однако от лакомства бедолага отказался — хвостатый был слишком напуган случившимся.

Ранее ФАН писал о псе из Калининграда, которого признали лучшей собакой-спасателем России. В прошлом году бордер-колли по кличке Акай принял участие в 32 поисково-спасательных операциях в своем регионе. Также мохнатый герой помогает искать людей во всех городах РФ.