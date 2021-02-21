Константин Богомолов считает Собчак лучшей журналисткой в России

Москва, 21 февраля. Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились еще в 2019 году, однако до сих пор признаются друг другу в любви и делают это иногда публично.

Не так давно театральный режиссер Константин Богомолов представил свой манифест "Похищение Европы 2.0", который вызвал большой резонанс в обществе. Его начали приглашать на многочисленные интервью, чтобы поговорить о тексте. По словам Богомолова, во время каждой из бесед он не мог ни о ком думать, кроме своей супруги Ксении Собчак.

Он опубликовал в своем Instagram-аккаунте трогательный пост, посвященный жене. Режиссер считает, что никто так виртуозно не справляется с журналистской профессией, как Собчак.

"Напротив меня было множество пристально, недоверчиво и вопрошающе смотревших на меня глаз. Черных, карих, водянистых, покрытых линзами. А я каждый раз глядя в те глаза, думал о самых сине-зеленых, самых умных и строгих глазах. Они и только они задают мне самые важные и сложные вопросы. Они сверлят меня насквозь и в них тонешь. Глаза лучшего журналиста в моей жизни", — написал Богомолов.

Ксения Собчак в комментариях отреагировала с присущей ей ироничностью, намекнув на последнее интервью супруга с одной из самых известных российских телеведущих Тиной Канделаки. Именно ей Богомолов откровенно рассказал о своей семье и взглядах на жизнь.