Недовольный хозяин магазина открыл стрельбу по дворнику в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сотрудники полиции Всеволожского района задержали бизнесмена, который может быть причастен к стрельбе. В результате инцидента ранен человек.

Конфликт произошел в поселке Романовка. Возле одного из магазинов дворник убирал снег. Владелец возмутился тем, что после чистки стало не видно вывески торговой точки. Злоумышленник решил на месте разобраться с работником коммунальной службы. В дальнейшем выяснилось, что вывеска была установлена незаконно.

Хозяин магазина вышел с пистолетом, увидел 50-летнего дворника и выстрелил в него. Пострадавший был госпитализирован с ранением в ногу, а подозреваемого задержали оперативно прибывшие стражи порядка. Выходка предпринимателя может закончиться уголовным делом.

ФАН сообщал, что стрелявший из автомата петербуржец оказался злостным должником. Мужчину в течение нескольких лет посещали приставы.