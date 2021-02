Покушение на Башагу и объединение военных институтов — события в Ливии 21 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии 21 февраля 2021 года.

Жители Триполи стали свидетелями перестрелки. Звуки стрельбы доносились из района Баб бен Гашир.

Ливийцы также подтвердили прерывистые очереди из пулеметов на одной из центральных улиц в Аз-Завии.

Очередная перестрелка произошла неподалеку от штаб-квартиры группировки «Баб Таджура» на улице Джараба в Триполи. Очевидцы рассказали местному новостному агентству о вооруженных людях, окружающих здание.

Позже колонна из 15 джипов с пулеметами была замечена на пути к центру столицы Ливии.

На главу МВД Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу совершено покушение. Инцидент произошел на трассе недалеко от Джанзура. Министр не пострадал, но один из его телохранителей получил ранения.

Одного нападавшего ликвидировали, остальные арестованы. Корреспонденты газеты «Аш-Шахид ал-Либи» публикуют кадры с места происшествия.

По данным издания Almarsad, ликвидированным нападавшим оказался Радван Ханкари из Аз-Завии. Погибший был за рулем машины с символикой «Службы поддержания стабильности», недавно организованной Файезом Сарраджем.

