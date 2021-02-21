ФБР интересуется связью участников штурма и экс-советника Трампа

Вашингтон, 21 февраля. Минюст США и ФБР расследуют вероятные связи между влиятельными приверженцами консервативных идей и участниками захвата Капитолий. Об этом сообщают американские СМИ.

По данным журналистов, среди представителей могут оказаться бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, создатель группы Stop the Steal в Facebook Али Александр и конспиролог правого толка Алекс Джонс. Отмечается, что расследование не означает выдвижение каких-либо обвинений. Власти только желают узнать, чем руководствовались участники штурма и кто мог повлиять на их мнение.

Федеральное агентство новостей сообщало, что администрация американских соцсетей вызвали в конгресс. Им предстоит рассказать о распространении недостоверных данных о пандемии коронавируса и насилии в день штурма Капитолия.