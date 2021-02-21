Сергей Лазарев и Екатерина Осипова стали победителями «Танцев со звездами»

Москва, 21 февраля. Победителем 12-го сезона шоу «Танцы со звездами» стали певец Сергей Лазарев и профессиональная танцовщица Екатерина Осипова. Они набрали в совокупности девять голосов.

Судьи подарили паре пять голосов, а зрители — четыре. Второе место в шоу заняли Давид Манукян и Дарья Палей, которые набрали восемь голосов — три от членов жюри и пять от зрителей.

В заключительном выпуске жюри выставили за номера участников шоу следующие баллы: Сергей Лазарев и Екатерина Осипова получили 79 баллов (40+39), Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили — 78 баллов (39+39), Антон Шагин и Ульяна Максимкина — 77 баллов (37+40), Катерина Шпица и Михаил Щепкин — 77 баллов (38+39), Дава и Дарья Палей — 77 баллов (40+37).

В танцевальном проекте должно было участвовать 11 пар, но некоторые из них выбыли еще до начала основной битвы. В частности, шоу покинула звезда сериала «Бригада» Дмитрий Дюжев. В финале проекта за звание победителей боролись пять пар.