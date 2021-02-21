Американцы массово подают заявки на пособие по безработице

Вашингтон, 21 февраля. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за последнюю неделю выросло сверх прогнозируемого значения. Соответствующие данные подтверждает профильное ведомство.

Аналитики DailyFX ожидали снижения числа заявок на пособие на 28 тысяч, до 765 тысяч штук. Значение за неделю, завершившуюся 6 февраля, ранее было пересмотрено с 793 тысяч до 848 тысяч. Количество первичных заявок за прошедший месяц сократилось на 3,5 тысячи от пересмотренного показателя, до 833,25 тысячи. В настоящее время пособие по безработице получают 4,494 млн жителей Соединенных Штатов.

Показатель числа первичных заявок отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием по безработице. Эти данные еженедельно публикуются на портале Министерства труда США.

Ситуацию с безработицей в США усугубляет медленное восстановление малого и среднего бизнеса в связи с карантинными мерами. Федеральная резервная система (ФРС) ранее представила отчет, в котором указала на значительные риски банкротств предприятий.