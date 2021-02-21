Вымирающий вид хорька успешно клонировали в США

Вашингтон, 21 февраля. Американские ученые впервые провели успешное клонирование вымирающего вида черного хорька. Об этом рассказали в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Животному дали имя Элизабет Энн. Хорек появился на свет еще в декабре прошлого года, отмечают специалисты. Провести процедуру клонирования получилось за счет использования замороженных генов другого хорька, который скончался около 30 лет назад. Всего родилось два клона, но в итоге выжил лишь один.

Теперь специалистов волнует, что будущие клонированные хорьки не получат генетического разнообразия. Ученые, организовавшие процедуру, также заметили, что такие биотехнологии и геномные данные в будущем могут иметь значение в сфере сохранения окружающей среды. В дальнейшем специалисты хотят клонировать монгольскую лошадь и странствующего голубя.

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