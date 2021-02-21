Российский «Спутник V» доставили из ОАЭ в сектор Газа

Абу-Даби, 21 февраля. Первую партию российского препарата от коронавируса «Спутник V» доставили из ОАЭ в сектор Газа. Уже 22 февраля там стартует вакцинация.

Первыми привьются медики и люди с хроническими заболеваниями. Многие обратились в Минздрав заранее, оставив заявку на вакцинацию. Поставку препарата через КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта обеспечил палестинский политик Мухаммед Дахлан.

Бразильские власти приняли решение закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Соответствующий указ появился в одной из официальных газет страны. Бразилия также приобрела вакцину китайского и британского производств.