Раскрыть убийство египетского фараона спустя 3,5 тысячи лет помогла КТ

Каир, 21 февраля. Ученые с помощью компьютерной томографии (КТ) исследовали мумию правившего Верхним Египтом в XVI веке фараона Секененра Таа II и выяснили причину его смерти.

Забальзамированное тело правителя было обнаружено в некрополисе Дейр аль-Бахри еще в 1881 году, версии о причинах гибели фараона выдвигались разные.

В 1960 году мумию впервые исследовали с помощью рентгена. Одни ученые тогда предположили, что правителя убили во сне в собственном дворце. Другие выдвинули версию, согласно которой он был убит в бою с гиксосами.

КТ позволила выявить раны, которые не показал рентген. Оказалось, 40-летний Секененра Таа II был убит несколькими ударами в голову, когда его руки были связан за спиной. Это говорит о том, что он был захвачен врагами на поле боя.

«Скорее всего, он был убит в рамках ритуальной казни. Это указывает на то, что Секененра был в первых рядах, рискуя своей жизнью ради освобождения Египта», — заключили специалисты.

Они также выяснили, что раны правителя были искусно скрыты во время бальзамирования тела усопшего. Сама процедура была проведена крайне профессионально.

Ранее археологи спустя несколько лет работы смогли раскрыть личность загадочной царицы Египта. Останки женщины-фараона были найдены более 10 лет назад во время раскопок.