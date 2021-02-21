Цех полыхает в Кировском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 21 февраля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на Автовскую улицу, где произошел мощный пожар на территории промзоны.

По данным МЧС, возгорание случилось в одном из цехов. Спасатели эвакуировали одного рабочего. По словам мужчины, больше никого в помещении не было.

Площадь здания превышает 37 тыс. кв. метров. Непосредственно эпицентр пожара находится в здании площадью 1 тыс. кв. метров. Сейчас в нем горят оконные конструкции и предметы производственного назначения.

В Сочи произошел мощный пожар в одной из гостиниц. По оценке МЧС, площадь возгорания составила 600 кв. метров, сообщал ФАН.