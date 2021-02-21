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Армия

Американские аналитики объяснили, как Россия «разорвет НАТО» благодаря слабой Польше

Американские аналитики объяснили, как Россия «разорвет НАТО» благодаря слабой Польше

Вашингтон, 21 февраля. Российская армия способна «разорвать НАТО пополам». Таким мнением поделились авторы американского издания The National Interest.

Обозреватели напомнили о недавних учениях польских военных, которые завершились полным провалом. ВС Польши провели масштабные виртуальные маневры, где отработали военное противостояние с Россией. Однако уже на пятый день польские войска были «разгромлены». По мнению американских аналитиков, своим фиаско Варшава продемонстрировала, как Россия сможет «разорвать» Североатлантический альянс на куски, передает «ПолитРоссия».

При этом в расположении виртуальных польских войск имелись американские военные разработки. Минобороны Польши хотело увидеть, как армия, имея истребители F-35, ЗРК Patriot и ракетно-артиллерийские системы M142 HIMARS, будет действовать в случае вторжения ВС РФ. Однако результаты маневров показали, что Варшава является «ахиллесовой пятой» НАТО.

Ранее аналитик китайского издания Sohu заявил, что виртуальные маневры ВС Польши имеют прямую связь с событиями, происходящими в США. Эксперт предположил, что польские власти хотели впечатлить новую администрацию Белого дома.

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