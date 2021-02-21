Американские аналитики объяснили, как Россия «разорвет НАТО» благодаря слабой Польше

Вашингтон, 21 февраля. Российская армия способна «разорвать НАТО пополам». Таким мнением поделились авторы американского издания The National Interest.

Обозреватели напомнили о недавних учениях польских военных, которые завершились полным провалом. ВС Польши провели масштабные виртуальные маневры, где отработали военное противостояние с Россией. Однако уже на пятый день польские войска были «разгромлены». По мнению американских аналитиков, своим фиаско Варшава продемонстрировала, как Россия сможет «разорвать» Североатлантический альянс на куски, передает «ПолитРоссия».

При этом в расположении виртуальных польских войск имелись американские военные разработки. Минобороны Польши хотело увидеть, как армия, имея истребители F-35, ЗРК Patriot и ракетно-артиллерийские системы M142 HIMARS, будет действовать в случае вторжения ВС РФ. Однако результаты маневров показали, что Варшава является «ахиллесовой пятой» НАТО.

Ранее аналитик китайского издания Sohu заявил, что виртуальные маневры ВС Польши имеют прямую связь с событиями, происходящими в США. Эксперт предположил, что польские власти хотели впечатлить новую администрацию Белого дома.