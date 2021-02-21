«Уралвагонзавод» рассекретил детали испытаний БМПТ «Терминатор»

Абу-Даби, 21 февраля. Гендиректор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов в ходе выставки IDEX-2021 рассказал, какие перспективы ждут БМПТ «Терминатор».

Минобороны РФ должно решить вопрос о серийных закупках боевых машин поддержки танков (БМПТ) в течение 2021 года. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Андрей Терликов.

«Терминатор» – это высокозащищенная многоцелевая гусеничная машина огневой поддержки, оснащенная передовыми технологиями, имеющая высокую маневренность и мощное вооружение. Она способна уничтожать танки и БМП, а также вести борьбу совместно с ПВО, сбивая низколетящие самолеты и вертолеты противника.

«Идет военная апробация, изучается модель использования этих машин и то, как она вписывается в войсковые порядки. Мы находимся в постоянном контакте с военным ведомством, участвуем в этих испытаниях. Я думаю, что в течение 2021 года все участники теста сделают для себя необходимые выводы», — подчеркнул Терликов, говоря о перспективах серийных закупок БМПТ.

Ранее в России была запущена программа испытаний экспериментальной партии БМПТ «Терминатор-2».