Новая пандемия с высоким уровнем смертности грозит человечеству

Лексингтон, 21 февраля. Опасный вирус Нипах способен спровоцировать новую пандемию с 75-процентной летальностью. К такому выводу пришла группа исследователей из Университета Кентукки.

Уровень смертности от вируса Нипах составляет от 45% до 75%. Этот показатель гораздо выше, чем при коронавирусе, рассказала доктор Ребекка Датч. Мир должен готовиться к пандемии хуже COVID-19, отметила еще один автор научной работы Мелани Севилл. Вирус может распространиться по всему миру с помощью бессимптомных носителей.

Нипах способен передаваться к человеку от летучих мышей и свиней, поедавших зараженное манго. Вакцин против этой инфекции на сегодняшний день не существует. Болезнь может спровоцировать отек мозга, рвоту и судороги, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Одними из самых опасных считаются также вирусы птичьего и свиного гриппа. Первый недавно выявили у жителей на юге России.