Обвиняемый в убийстве женщины и ребенка в Нижнем Тагиле решил «отсидеться» в колонии

Нижний Тагил, 21 февраля. Следователи предъявили обвинение уже осужденному жителю Нижнего Тагила. По версии СК, он совершил сексуальное насилие, убийство и кражу.

Злоумышленник в 2018 году пришел в гости к 36-летней знакомой. У пьяного мужчины возникла острая неприязнь к женщине, он схватил нож и ударами в грудь и шею расправился с ней. Затем он надругался над 12-летней дочерью потерпевшей. Ребенка он задушил шнуром от утюга. Перед уходом фигурант прихватил ноутбук и планшет.

С места преступления были изъяты образцы ДНК нескольких человек. В ходе огромной и кропотливой работы был найден в базе почти полностью совпадающий с ними генотип. Установлено, что в квартире побывал близкий родственник пенсионерки, чьи образцы были исследованы до преступления.

Дальнейшая проверка показала, что фигурант уже находился в колонии по другому делу. Генотип ее сына полностью совпал с тем, который был изъят из квартиры. Путем сложения наказания суд может приговорить злоумышленника к пожизненному заключению.

В Ижевске 15 лет колонии получил убийца и насильник. Он расправился с пенсионеркой, а перед этим вместе с братом изнасиловал двух девочек, сообщал ФАН.