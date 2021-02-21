Вассерман рассказал, как Байден ограбит Украину и натравит Киев на Москву

Киев, 21 февраля. Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, продолжит натравливать Украину на Россию, возобновив грабеж Киева.

Об этом рассказал политический консультант и публицист Анатолий Вассерман. Таким образом он прокомментировал речь Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности. «Отец и сын Байдены награбили многие миллионы в свои собственные карманы. По сравнению с десятками и сотнями миллионов долларов, доставшимися западному бизнесу в целом, это еще сущие мелочи. Так что возобновится и натравливание, и ограбление», — подчеркнул публицист.

Новый американский лидер во время своей «мюнхенской речи» заявил, что президент России Владимир Путин якобы намерен ослабить европейский проект и НАТО, а также подготовить трансатлантическое единство.

Ранее сообщалось, что глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба не увидел существенных недостатков в дипломатической связи между Киевом и американской стороной. По словам министра, в настоящее время Байден сосредоточен на внутренних проблемах Соединенных Штатов и практически «свел к нулю» международные коммуникации.