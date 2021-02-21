Украина выплатит штраф МВФ за неполученные кредиты

, 21 февраля. Киев обязан выплачивать Международному валютному фонду (МВФ) неустойку, если использует не всю кредитную линию по причине невыполнения требований фонда.

Фонд зарезервировал под кредитование Украины сумму, которую она запросила. Однако отсутствие выполненных условий и выбора запрошенных средств является исключительно проблемой Киева. Потому страна должна платить комиссию, объяснило издание логику МВФ.

Конкретная сумма выплаченных неустоек не публикуется, но журналисты смогли ознакомиться с отчетом Национального банка Украины, согласно которому с 2014 по 2020 год Киев выплатил МВФ проценты и комиссию на сумму 1,7 млрд долларов.

Также из документа следует, что за тот же период фонд утвердил Украине различные кредитные линии на общую сумму 43,5 млрд долларов. При этом государство получило фактически лишь 16,3 миллиарда долларов.

Советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов ранее рассказал, как МВФ поставил президента Украины Владимира Зеленского в сложную ситуацию во время визита в ОАЭ. Подробности читайте в материале ФАН.