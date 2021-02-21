Запрет комментировать видео Белого дома в YouTube возмутил американцев

Вашингтон, 21 февраля. Пользователей медиа-платформы YouTube возмутило отключение возможности оставлять комментарии под видео канала Белого дома.

Действия президента США Джозефа Байдена в последнее время начали жестко критиковать в Сети. Предполагается, что по этой причине была отключена функция комментирования видеоматериала. Многих пользователей возмутили подобные изменения, в частотности, тем, что американцы лишились возможности высказать свое мнение.

«У нас недостаточно демократии даже для того, чтобы ставить лайки и дизлайки», — написал один из пользователей Сети под ником superdavedfw.

Сейчас недовольные политикой Байдена граждане перешли в личный YouTube канал политика. Там функцию комментирования еще не отключили.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Москва отправила запрос администрации Джозефа Байдена на организацию первых контактов.