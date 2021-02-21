TikTok-блогер Дина Саева поразила фанатов неожиданным преображением

Дубай, 21 февраля. Обладательница одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного TikTok Дина Саева поразила фанатов бьюти-преображением, став платиновой блондинкой.

Блогер Дина Саева в январе озадачила своих фанатов, когда сообщила, что пропадет из соцсетей на целый месяц. Звезда смогла продержаться всего пару недель. Девушка вышла на связь и призналась, что хотела посвятить время самой себе и устроить модный диджитал-детокс.

Как оказалось, 22-летняя Дина Саева улетела вместе с младшей сестрой Маликой в Дубай. Во время отдыха она отважилась на кардинальную смену имиджа и сделала неожиданное окрашивание и стрижку. Темноволосая от природы звезда стала платиновой блондинкой. Кроме того, она значительно укоротила длину своих завидных локонов.

Звезда также устроила бьюти-процедуры младшей сестре. В Stories она показала, как отвела Малику на маникюр и сделала ей ультрамодное мелирование на челке. Подписчики Саевой пришли в восторг от ее преображения, отметив, что никогда бы не подумали, как ей пойдут светлые волосы.

"Боже, как тебе идет блонд! Красотка!"; "Прям Барби вылитая! Цвет волос — огонь!"; "Очень тебе идет новая прическа! Прям бомба", — оценили фолловеры.

Многие считают Саеву не лучшим примером для подражания. Звезда известна не только забавными роликами в Сети, но и скандальным поведением. Недавно еще одна интернет-знаменитость Инстасамка шокировала фанатов и коллег ужасной выходкой в отношении визажистов.