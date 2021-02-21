Ювелир из Петербурга создает брошки в виде нерпенка Крошика. ФАН-ТВ

Жительница Северной столицы Ксения Счастливцева работает архитектором, а свободное время посвящает творчеству, помогая организации, спасающей «милых жирных штучек» — Фонду друзей балтийской нерпы.

Девушка еще пять лет назад решила попробовать себя в новом деле и освоила ювелирное дело. Тогда произошло знаковое для нее событие — в качестве тестового задания петербурженка сделала брошь в виде нерпы.

«Нужно было освоить выпиловку, пайку, чеканку <...> И я придумала: сделаю нерпу, чтобы все эти действия в одном объекте совместить», — рассказала Ксения Счастливцева.

Мастерица сделала две брошки в виде нерпы. Одну оставила себе, а другую — подарила возлюбленному. Подруга Ксении предложила ей связаться с представителями Фонда друзей балтийской нерпы и заключить договор, согласно которому ювелирные изделия можно будет продавать на их территории, а взамен организация будет получать определенный процент от выручки в виде благотворительности.

«Прежде чем я это осуществила, я решила просто попробовать сделать какое-то количество этих брошек и посмотреть, насколько они понравятся людям. <...> Украшения восприняли на ура, я совершенно этого не ожидала», — добавила девушка.

Фонд узнал о задумке Ксении и поддержал ее на своей странице в социальной сети. Первая партия из 16 брошек разлетелась мгновенно.

«Это работа бесплатная, выгоды нет, ничего нет, но как бы для «очищения кармы» и так далее я решила, что все, я возьму деньги только за металл, то есть, из того, что я получаю за продажи, я выплачиваю деньги за серебро, а все остальное отдаю Фонду — 70 процентов», – пояснила ювелир.

Создатели «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев поблагодарили Ксению за помощь. На счет организации, благодаря продаже брошек, за две недели поступило порядка 40 тысяч рублей. Сейчас девушка продолжает создавать брошки. Она надеется, что в скором времени ей удастся лично познакомиться с «милыми жирными штучками».