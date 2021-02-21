Более 60 человек погибли после схода ледника в Индии

Нью-Дели, 21 февраля. Озеро глубиной 60 м образовалось в районе реки Ришиганга из-за схода ледника. Специалисты опасаются, что его прорыв может вызвать новый паводок.

Число погибших после обрушения глыбы льда в индийском штате Уттаракханд достигло 67. Пропавшими без вести числятся 142 человека, их поисками занимаются сотрудники экстренных служб.

Стихийное бедствие привело к подъему уровня воды в реке Ришиганга. Помимо этого оно полностью разрушило плотину гидроэлектростанции и пять мостов.

Когда началось наводнение, в техническом туннеле находились более 30 человек. Спасатели продолжают поиски людей по берегам местных водоемов. В операции участвуют сотрудники индо-тибетской полиции и военные.

Ранее были найдены и эвакуированы на поверхность по меньшей мере 16 рабочих, сообщал ФАН. Они находились в тоннеле во время стихийного бедствия в штате Уттаракханд.