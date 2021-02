Гимнастка Хоркина поразила выступлением в образе Черной пантеры на шоу «Маска»

Москва, 21 февраля. Двукратная олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина оказалась Черной пантерой во втором сезоне шоу «Маска» на канале НТВ. Судьи даже не предполагали такого исхода.

Во втором выпуске нового сезона передачи Хоркина исполнила песню Глюкозы «Снег идет». Ни один из членов жюри так и не угадал, кто скрывается за маской. Когда гимнастка сняла с себя бутафорскую голову пантеры, судьи не поверили своим глазам. Филипп Киркоров даже заявил, что «дает самоотвод». Он и его коллеги рассыпались в комплиментах перед Светланой, удивившись ее внезапному музыкальному таланту. Сама она отметила, что, ее мнению, вышло весьма неплохо.

«Света, спасибо, за этот невероятный трюк, за эту невероятную фигуру!» — поблагодарил спортсменку Тимур Родригез.

Судьи Филипп Киркоров и Тимур Родригез, а также ведущий «Маски» Александр Ревва ранее повторили в эфире шоу легендарный прыжок Димы Билана. Члены жюри решили таким образом поверить, скрывается ли за маской Носорога исполнитель хитов «Невозможное возможно» и Never Let You Go.