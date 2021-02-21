Режиссер «Мажора» назвал самый главный подарок на 23 февраля

Лучший подарок для мужчины в День защитника Отечества — это любовь близких людей. Об этом в комментарии ФАН признался режиссер художественного фильма «Мажор» Максим Полинский.

Максим Полинский отметил, что к празднику он относится положительно, так как его близкий родственник имеет прямое отношение к этому дню.

«К Дню защитника Отечества у меня очень хорошее отношение. У моего дедушки день рождения как раз 23 февраля, поэтому для меня это праздник вдвойне. Он бывший военный, в советское время служил в ракетных войсках», — рассказал Полинский.

Максим отметил, что подарки не обязательно должны быть физическими, важна в первую очередь эмоциональная отдача.

«Самое важное, что может получить мужчина в этот день — это любовь близких людей. И это самое основное, что в принципе нужно получать в жизни», — подытожил он.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что кинокартина «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли стала самым популярным фильмом у россиян в январе, а режиссер Максим Полинский связал его успех с сериалом, вышедшим в 2015 году.