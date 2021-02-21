Москва, 21 февраля. Евросоюз может вернуть Литву в состав СССР, если та продолжит вмешиваться в проект «Северный поток — 2».

Такое мнение выразил политический аналитик Анатолий Вассерман. Ранее глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис предложил приостановить строительство газопровода «СП-2» и вернуться к рассмотрению вопроса, когда «в России будет демократически избранное правительство».

Российский журналист считает, что Литва не имеет права указывать другим странам на «недодемократичность».

«На фоне Литвы Россия уже выглядит достаточно демократично. Хотя бы потому в России не прославляли таких явных врагов самого понятия демократии, как фашист Антанас Сметона, захвативший власть в 1926 году», — заявил Вассерман.

По словам аналитика, в России тех, кто придерживается подобных радикальных взглядов считают преступниками и всячески осуждают. Вассерман убежден, что это говорит о большой демократичности в стране.

Собеседник издания напомнил, что Литва и другие страны Прибалтики, а также Польша в составе ЕС высказываниями о «Северном потоке — 2» защищают интересы не Европы, а США. Они являются «подрывными компонентами» в составе Евросоюза. Эксперт предполагает, что объединение может за подобные действия вернуть литовское государство в состав СССР.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Вассерман объяснил схожесть президента Украины Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.