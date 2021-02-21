Nord Stream 2 AG ждет разрешения на строительство «СП-2» в водах ФРГ

Берлин, 21 февраля. Оператор проекта «Северный поток — 2» компания Nord Stream 2 AG запросила у Берлина немедленное разрешение на продолжение строительства в территориальных водах ФРГ.

Таким способом компания ответила на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода «Северный поток — 2» в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило получение запроса, отметив, что он "рассматривается".