Мордовские пожарные вытащили из огня двоих детей

Саранск, 21 февраля. В воскресенье в поселке Комсомольский Чамзинского района произошел пожар. Двое детей получили ожоги.

О том, что квартире с двумя детьми полыхает огонь, спасателям сообщили соседи. Очаг находился на втором этаже пятиэтажного дома. Пройти через дверь огнеборцам не удалось из-за сильного дыма. Пожарные вытащили школьников через окно. Как сообщили ФАН в пресс-службе МЧС, два мальчика 10 и 11 лет дома находились одни.

«Площадь пожара составляет 10 квадратных метров. Погибших нет. Дети получили ожоги и госпитализированы в больницу, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причина пожара устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщил о том, что жертвами пожаров в Мордовии стали два пенсионера.