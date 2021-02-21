Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Кипра

Никосия, 21 февраля. Кипрская проблематика должна решаться на основе создания на острове федеративного государства согласно с документами резолюций СБ ООН, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Как стало известно, французский лидер провел телефонные переговоры с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Об этом проинформировал спикер правительства острова.

Во время разговора стороны обменялись мнениями, которые касаются кипрской проблематики. Эммануэль Макрон подтвердил позицию французского государства по возобновлению переговорного процесса на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и ценностей ЕС.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Кипр хочет заключить с Россией соглашение о «паспортах вакцинации».