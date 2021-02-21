Конструктор раскрыл детали испытаний системы активной защиты танков «Арена-Э»

Абу-Даби, 21 февраля. «Уралвагонзавод» поделился деталями испытаний комплекса активной защиты (КАЗ) танков «Арена-Э».

Усовершенствованный вариант танка Т-72Б3М, оснащенный экспортной версией комплекта активной защиты «Арена-Э», был показан на международной военно-промышленной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби. Испытания комплекса должны завершиться в ближайшее время, о чем сообщил главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

«Сегодня мы показываем Т-72 с КАЗ «Арена-Э» — экспортный вариант комплекса, созданный в интересах Минобороны РФ. Оснащенные КАЗ боевые машины уже производятся. Т-72, а испытания «Арены-Э» скоро завершатся», — отметил Терликов.

Он рассказал, что «Арена-Э» способна обеспечить защиту танка от танкоопасных боеприпасов, включая американскую противотанковую ракету Javelin, с любого ракурса.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на международной выставке IDEX 2021 в Абу-Даби «Уралвагонзавод» планировал провести демонстрацию инженерной бронемашины УБИМ.