Когда кино и рестораны уже надоели: топ-5 идей для свиданий на 23 февраля

Грядет праздник День защитника Отечества, и женский пол уже сломал голову, куда отправиться с любимым мужчиной, чтобы ему было не скучно. Если в кино и ресторан вы уже ходили в День влюбленных, не расстраивайтесь, поскольку у нас есть для вас еще несколько альтернатив.

ФАН сделал подборку идей для свиданий в День защитника Отечества, которые точно заинтересуют вашего мужчину.

Спа для двоих

День защитника Отечества — отличный повод вместе посетить спа, расслабиться и телом, и душой. Вам не нужно далеко выезжать из города, а атмосфера точно сможет отправить вас как минимум на какой-нибудь южный остров. Аромат эфирных масел, свечи и расслабляющая музыка точно сделают это свидание для вас обоих незабываемым. Положительные эмоции, которые вы сможете испытать вместе, точно укрепят ваш союз и сделают вас ближе.

Спортивные соревнования

Если вы подарите мужчине на День защитника Отечества билеты на соревнования в его любимом виде спорта, поверьте, он точно не останется равнодушным. Сходить на футбольный матч вместе с мужчиной — это значит разделить с ним общие эмоции. На стадионе всегда особая атмосфера, пару точно ожидает настоящая разрядка и куча захватывающих моментов. Смотреть, как команда, за которую болеет ваш мужчина, выигрывает — это нечто невероятное.

Горнолыжный курорт

Сейчас погода как раз располагает к посещению горнолыжных курортов. Из многообразия видов отдыха за городом вы точно сможете выбрать наиболее понравившийся вам. Катание на снегоходах ваш мужчина точно оценит. Помимо этого, можно с помощью инструктора научиться кататься на лыжах или сноуборде. После холодного времяпрепровождения вы сможете поужинать в одном из ресторанов курорта около теплого камина.

Кулинарное свидание

Когда вы делаете что-то вдвоем с любимым человеком, это безусловно сближает вас, а преображать скучную готовку в романтическое кулинарное шоу точно понравится вам обоим. Многие рестораны города проводят мастер-классы для влюбленных по приготовлению любого блюда из меню. Шеф-повара будут вас направлять и делиться кулинарными секретами. Это позволит не только насладиться процессом, но и научиться чему-то новому.

Свидание в гончарной

Окунуться в атмосферу романтичного фильма «Привидение» вам поможет свидание в гончарной мастерской. Вы сможете своими рукам сотворить что-то для своего дома. Это свидание действительно запомнится вам обоим, поскольку оно внесет разнообразие в ваши отношения. Для вас организуют приглушенный свет и спокойную музыку, под которую вы сможете расслабиться и насладиться временем, проведенным с любимым человеком.