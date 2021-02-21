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Личные вещи королевы Виктории появились на торгах Sotheby's

Личные вещи королевы Виктории появились на торгах Sotheby's

Лондон, 21 февраля. Аукционный дом Sotheby's проведет торги, на которых будут представлены личные вещи из коллекции праправнучки королевы Виктории Патрисии Нэтчбул, умершей в 2017 году.

Всего на аукционе будет представлено 350 различных лотов. Среди них уникальные драгоценности, о существовании которых ничего не было известно до смерти королевы Виктории. Например, участники торгов смогут приобрести королевский чокер с сапфиром, его принцесса Диана использовала как тиару. Помимо всего прочего, на аукционе будут представлены рубиновые серьги и ожерелье, которое королева Елизавета получила в подарок на свадьбу, и одна из самых дорогих тиар в мире — «Узелки любви».

Торги пройдут 24 марта в Лондоне. Стоимость каждого лота начинается от 1000-3000 фунтов стерлингов. С исторической точки зрения главную ценность представляют траурные украшения королевы, посвященные смерти ее родственников. На торгах будут представлены четыре медальона, которые достались Виктории после смерти ее матери и дочери.

Принцесса Евгения, являющаяся внучкой королевы Елизаветы II, ранее публично представила своего первенца, рожденного от бизнесмена Джека Бруксбэнка. Фотография семьи Евгении опубликована на официальной странице королевской семьи в Instagram.

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