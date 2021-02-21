Личные вещи королевы Виктории появились на торгах Sotheby's

Лондон, 21 февраля. Аукционный дом Sotheby's проведет торги, на которых будут представлены личные вещи из коллекции праправнучки королевы Виктории Патрисии Нэтчбул, умершей в 2017 году.

Всего на аукционе будет представлено 350 различных лотов. Среди них уникальные драгоценности, о существовании которых ничего не было известно до смерти королевы Виктории. Например, участники торгов смогут приобрести королевский чокер с сапфиром, его принцесса Диана использовала как тиару. Помимо всего прочего, на аукционе будут представлены рубиновые серьги и ожерелье, которое королева Елизавета получила в подарок на свадьбу, и одна из самых дорогих тиар в мире — «Узелки любви».

Торги пройдут 24 марта в Лондоне. Стоимость каждого лота начинается от 1000-3000 фунтов стерлингов. С исторической точки зрения главную ценность представляют траурные украшения королевы, посвященные смерти ее родственников. На торгах будут представлены четыре медальона, которые достались Виктории после смерти ее матери и дочери.

Принцесса Евгения, являющаяся внучкой королевы Елизаветы II, ранее публично представила своего первенца, рожденного от бизнесмена Джека Бруксбэнка. Фотография семьи Евгении опубликована на официальной странице королевской семьи в Instagram.