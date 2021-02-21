Азербайджан представил на выставке IDEX 2021 106 видов оружия и боеприпасов

Абу-Даби, 21 февраля. Делегация Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики участвует в международной выставке IDEX 2021, открывшейся с 21 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщают СМИ, на данный момент в Абу-Даби прибыли представители почти 900 ведущих оборонно-промышленных компаний из 59 стран. Делегация Азербайджана демонстрирует на выставке 106 наименований вооружения и боеприпасов, среди которых беспилотные летательный аппараты и минометы, производства предприятий Министерства оборонной промышленности.

При этом глава азербайджанского ведомства Мадат Гулиев намерен встретиться с представителями правительства ОАЭ и руководителями официальных делегаций стран-участников.

Россия также участвует в IDEX 2021. Еще до открытия выставки многие российские производители заявляли о планах показать в ОАЭ новинки техники и вооружения. Как передает Федеральное агентство новостей, в Абу-Даби приехало 53 российских организации, из которых 15 представляют продукцию военного назначения.