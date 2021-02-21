Толпа атаковала посольство Венесуэлы в Перу из-за убийства, совершенного мигрантом

Перу, 21 февраля. Перуанцы атаковали здание посольства Венесуэлы в Лиме. Митингующие забросали представительство камнями и потребовали закрыть границы, сообщает PDCTV.info.

ATENTOS con la situación en Lima, hoy están marchando pidiendo justicia por la muerte del peruano lanzado por un puente en Colombia y en contra de los venezolanos en ese país. pic.twitter.com/7kQtzEkfK2 — Junior Parra (@JuniorParra19) February 20, 2021

Причиной беспорядков стало убийство перуанца, совершенное в Колумбии предположительно выходцами из Венесуэлы. Митингующие призывали президента Франсиско Сагасти расследовать преступление, закрыть границу с соседней страной и выгнать всех мигрантов. Во время нападения протестующие разбили стекло и попытались устроить в здании пожар. В помещениях дипломатического представительства находилось всего трое полицейских.

Протестующие попытались добраться до правительственного дворца, но их задержали.

Protestantes en Lima llegaron a la embajada de Venezuela en Perú. pic.twitter.com/GGAknzXYhd — Junior Parra (@JuniorParra19) February 21, 2021

Официальная реакция

После демонстрации в Перу канцлер администрации Мадуро Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter обратился к перуанским властям, потребовав «соблюдать Венскую конвенцию и защищать дипломатическую и консульскую миссии в Лиме, как в Венесуэле уважают тысячи перуанцев».

#COMUNICADO | Venezuela exige que Perú cumpla con las Convenciones de Viena y garantice la protección de su Misión Diplomática y Consular en Lima, al tiempo que rechaza las campañas de xenofobia contra venezolan@s en Perú y condena el asesinato de un ciudadano peruano en Colombia pic.twitter.com/et0Orrsl1y — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 21, 2021

Причина конфликта

Ситуация между странами накалилась, когда 12 февраля в социальных сетях появилось видео жестокого убийства 27-летнего венесуэльца Орландо Абреу. На кадрах предположительно перуанец угрожает Абреу, после чего на глазах свидетелей стреляет в него несколько раз. Венесуэльцы сильно возмутились убийством, в социальных сетях можно найти десятки постов с требованием наказать виновного.

«Его звали Орландо Абреу. Он работал в магазине одежды, таком же, как можно найти в Ла-Ояде или, где большинство перуанцев были продавцами или иждивенцами в Венесуэле. Найти виновных!» — написала журналистка Перес Осуна.

Se llamaba Orlando Abreu. Trabajaba en una tienda de ropa, de esas q también encontrábamos en la Hoyada y/o en el Cementerio donde tantos peruanos eran expendedores o dependientes en la Venezuela de oportunidades para propios y extraños. El culpable tiene que pagar. #Justicia pic.twitter.com/ZVm1O8VXZj — Nitu Pérez Osuna (@NituPerez) February 13, 2021

Ситуация с мигрантами в Перу

По данным агентства ООН по делам беженцев, в Перу проживает более миллиона венесуэльцев, из них 496 тыс. человек подали заявление на получение статуса беженца. Столь массовая миграция принесла много точек напряжения в виде ксенофобии, роста криминала и контрабанды. Активизировались и специфические венесуэльские преступные группировки, например, «Трен де Арагуа». Перу пытается остановить потоки мигрантов всеми силами, иногда для этого используют даже армию.