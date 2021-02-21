Снаряды для «Арматы» разработает Росатом

Абу-Даби, 21 февраля. Штатный боеприпас для новейшего российского танка Т-14 «Армата» будет полностью готов к моменту первых поставок бронированной машины в ВС РФ.

Об этом в кулуарах выставки IDEX 2021 заявил Андрей Терликов, занимающий должность генерального директора и главного конструктора Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, где был разработан танк Т-14.

«Снаряд будет готов к моменту поставок в Вооруженные силы РФ установочной партии танков в конце 2021 года. Боеприпасы — отдельная тема. Заданы очень высокие требования по их могуществу и эффективности. Разработка боеприпасов синхронизирована с госиспытаниями, в итоге танк пойдет в войска с этим боеприпасом», — отметил Терликов.

По его словам, в корпорации «Росатом» работают лучшие специалисты — элита научно-производственного комплекса РФ, которые обязательно добьются успеха при разработке танковых снарядов.

Ранее сообщалось, что на выставке IDEX 2021 в столице Абу-Даби представители шести иностранных государств выразили заинтересованность в приобретении российского танка Т-14 «Армата».