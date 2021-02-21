Боевики совершили покушение на главу МВД ПНС Ливии Фатхи Башагу

Триполи, 21 февраля. Покушение совершено на министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башагу, пишет издание Alwasat.

По информации источников, группа вооруженных людей атаковала колонну автомобилей, двигающуюся по шоссе в сторону Джанзура к западу от Триполи. Позже советник Министерства здравоохранения Амин аль-Хашеми подтвердил, что один из телохранителей политика получил ранение.

Газета «Аш-Шахид ал-Либи» в Twitter-аккаунте уже опубликовала первые фотографии с места происшествия.

#عاجل

الحرة: اعتقال عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار على موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا في العاصمة طرابلس.#ليبيا #الشاهدhttps://t.co/MSnIhO5TF8 pic.twitter.com/W2lYFMfebw — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) February 21, 2021

Аль-Хашеми добавил, что Фатхи Башага пережил покушение.

«Он в порядке и не получил никаких травм», — заявил советник Минздрава.

Информатор издания Alwasat сообщает, что бронетранспортер из колонны главы МВД ПНС Ливии нагнал нападавших. Один человек убит, двое арестованы.

Предположительно, атаку совершила группировка Абу Зарибы из города Аз-Завия. Осенью 2020 года боевики из этого населенного пункта пытались штурмовать Триполи из-за ареста лояльным Башаге бандформированием RADA местного начальника Береговой охраны Абд ар-Рахмана Милада, известного по прозвищу Аль-Биджа.

المسلحين المهاجمين علي وزير الداخلية يتبعون علي ابوزريبة من الزاوية مليشيات تهريب ..

حشي أحرار الزاوية منهم — قلم حر (@58YJxw3UnFiNE0M) February 21, 2021

Источник издания Al-Marsad заявляет, что возможной причиной столкновения боевиков и кортежа главы МВД ПНС Ливии является несогласованность проезда на одном из перекрестков города. Машины с вооруженными джихадистами не уступили дорогу колонне Башаги, что привело к перестрелке. В настоящий момент в Триполи объявлено чрезвычайное положение. На место происшествия направлен военный вертолет.