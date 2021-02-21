Андрес Араус и Гильермо Лассо стали лидерами первого тура выборов президента в Эквадоре

Кито, 21 февраля. Первые итоги выборов президента подвели в Эквадоре. Информацию об этом сообщили в Национальном избирательном совете (НИС) страны.

Представитель левоцентристской коалиции «Союз ради надежды» Андрес Араус и Гильермо Лассо от правоцентристского «Движения КРЕО» встретятся во втором туре президентских выборов.

«Во второй тур президентских выборов выходят представитель коалиции «Союз ради надежды», получивший 3 033 753 голоса, и представитель «Движения КРЕО», получивший 1 830 045 голосов», — написано в заявлении НИС.

Выборы президента Эквадора состоялись 7 февраля. Для победы кандидату на пост главы государства было необходимо получить абсолютное большинство голосов, или свыше 40%, при условии, что его отрыв от ближайшего соперника составит не менее 10%. Поскольку этого не произошло, в стране состоится второй тур голосования. Он запланирован на 11 апреля.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что кандидат в президенты Эквадора ставит свои условия МВФ.