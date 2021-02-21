Президент и глава МВД Татарстана провели переговоры с гендиректором КамАЗа

, 21 февраля. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым для обсуждения сотрудничества с КамАЗом.

Встреча прошла во время международной выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит с 21 по 25 февраля в Абу-Даби. О встрече Минниханова сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Стороны обсудили вопрос расширения сотрудничества Татарстана и Узбекистана в области производства КамАЗов при участии гендиректора Камского автомобильного завода Сергея Когогина.

На выставке Рустам Минниханов также лично ознакомился с представленными образцами военной техники, охранными системами и оружием, в том числе с продукцией Казанского порохового завода.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что всего на выставке будет представлена продукция 53 российских организаций, из которых 15 производят военную технику и оружие.