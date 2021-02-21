Житель Казахстана нашел сына по обрывку старой газеты спустя 30 лет. ФАН-ТВ

Трогательная история воссоединения семьи произошла в Казахстане. Пенсионер Рахметулла Абдрахманов нашел своего сына Жолдаса Белокосова спустя 30 лет. В этом ему помогла старая газета.

Тетя Жолдаса Балзипа Абдрахманова рассказала, что ее брат женился на русской девушке, и вскоре новоиспеченная семья уехала жить к родственникам в Узбекистан, где у пары родился сын. Однако за недолгим семейным счастьем вскоре последовал развод. Мать уехала с ребенком, которому было чуть больше года. Связь между отцом и сыном разорвалась.

Родственники со стороны отца мальчика даже обращались в передачу «Жди меня», но безуспешно. Оказалось, что мать ребенка лишили родительских прав, после чего его поместили в детский дом. К тому моменту у мальчика была уже другая фамилия. Балзипа, разыскивавшая Жолдаса во всех детских домах Актюбинской области, однажды оказалась в том самом учреждении, где и находился ее племянник. Однако мальчика она не узнала.

«Все-таки его мне выводили, сказали, что есть у них один Жолдас, но я-то искала его как Абдрахманова. Мне выводят мальчика, я не помню, лет, наверное, шести-семи. Я на него смотрю: похож-не похож. Но я его не узнала, потому что, когда он от нас ушел, ему было всего-навсего год с небольшим», — пояснила Балзипа.

Семья воссоединилась лишь спустя 30 лет благодаря счастливой случайности. Рахметулла нашел на улице обрывок старой газеты, в которой была небольшая статья с упоминанием местного волонтера — Жолдаса Белокосова.

«Нашел сына 30 лет спустя! Я очень рад… Увидел в газете случайно. Отправил родных, говорю: «проверьте, может, он». Оказалось — действительно мой сын. Честно говоря, не знаю, что сказать, слов не нахожу. И вам тоже большое спасибо, я очень рад! Пусть вам бог всегда помогает! Спасибо! Очень рад, что сына нашел», — сказал отец Жолдаса Рахметулла Абдрахманов.

Сам Жолдас Белокосов занимается волонтерством в свободное время. Он сажает деревья и спасает животных. По собственному признанию молодого человека, для него стало настоящей неожиданностью то, что его отец жив — мать уверяла его, что того давно нет в живых.