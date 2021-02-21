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Конструктор «Арматы» раскрыл преимущества ее орудия перед зарубежными танковыми пушками

Конструктор «Арматы» раскрыл преимущества ее орудия перед зарубежными танковыми пушками

Москва, 21 февраля. Пушка российского танка Т-14 «Армата» превосходит иностранные аналоги по нескольким параметрам, заявили в Уральском конструкторском бюро (УКБ) транспортного машиностроения.

Об этом рассказал генеральный директор и главный конструктор УКБ Андрей Терликов.

«Пушка на «Армате» новая. Танк обладает превосходством по могуществу вооружения. Дульная энергия пушки выше, чем у наших коллег», — пояснил Терликов.

Специалист отметил, что «Армата» обладает большим разнообразием боеприпасов и способна решать самые широкие задачи с помощью орудийного огня.

Сейчас российский танк Т-14 «Армата» впервые участвует в международной выставке IDEX 2021 за пределами РФ. Ранее сообщалось, что в приобретении экспортной версии новейшего танка российского производства заинтересованы шесть участников оружейной выставки в ОАЭ.

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