Дана Борисова нашла виновницу в сливе ее интимного ролика

Москва, 21 февраля. Телеведущая Дана Борисова считает, что интимный ролик в Сеть ради мести слила ее бывшая подруга, актриса и модель Анна Калашникова.

Звезда программы "Армейский магазин" объяснила, что с Калашниковой у них давно испорчены отношения. Борисова утверждает, что якобы их обеих когда-то подсадил на запрещенные вещества продюсер Тима Брик, который сам скончался от передозировки. По словам телеведущей, она смогла побороть зависимость, а вот ее экс-подруга "застряла в негативе".

С новой силой конфликт разгорелся после выхода шоу "Алена, блин", в котором актриса заявила, что Борисова присылала ей интимные фото. В доказательство своих слов Калашникова опубликовала в соцсети снимок Борисовой топлес. После этого в Сети появилось откровенное видео телеведущей. Борисова не сомневается, что и ролик выложила бывшая подруга, но уже анонимно.

"Да сто процентов. После ее интервью я рассвирепела и выложила у себя в сторис ее смешные видео с женихом Иванушкой-дурачком. У меня было столько просмотров! Понятно, что Анна в бешенстве, поэтому откопала это видео, не подумав о том, что мне абсолютно все равно", — прояснила ситуацию Борисова в интервью " Собеседнику".

Телеведущая рассказала, что ролик был сделан много лет назад в ее квартире, которую она продала после лечения от зависимости. По признанию Борисовой, видео снималось во время употребления наркотических веществ. В интервью ФАН она подчеркнула, что за все грехи того периода много раз покаялась.