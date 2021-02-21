Киев объяснил, почему разрешил «уважаемым натовцам» летать над Крымом

Киев, 21 февраля. Киев разрешил авиации НАТО летать над Крымом, потому что «все воды Черного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта», пока полуостров не стал частью России.

Истребителям НАТО не обязательно летать над Крымом, чтобы вступать во взаимодействие с украинской аэронавигационной системой «Украэрорух», заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Черным морем, так мы вам это разрешаем», — сказал Борис Бабин.

Украина не приглашала самолеты НАТО летать над Крымом, а лишь разрешила это делать, уточнил бывший постпред. Вероятно, авиация не станет подлетать к российскому полуострову ближе, чем на 12 миль, надеется Бабин.

Федеральное агентство новостей сообщало, что НАТО вынуждает РФ активизировать действия по защите от агрессивной деятельности Альянса.