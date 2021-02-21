Сейлем, 21 февраля. Американский штат Орегон увидели «идеи превосходства белой расы» в традиционном курсе математики, назвав расизмом объективность и сосредоточенность на верном ответе.

Телеканал FoxNews сообщил, что власти штата планируют ввести «этноматематику» вместо алгебры. По словам старшего редактора Post Millenial Либби Эммонса, то, что объективность теперь считается расизмом, является еще частью проблемы.

«Если есть правильные и неправильные ответы, это уже расизм», — подчеркнул он.

Ранее эксперты, выступающие в эфире одного из телеканалов, заявили, что овчарка американского президента США Джо Байдена по кличке Чемп нуждается в любви и заботе.