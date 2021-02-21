«Росгеология» намерена приобрести партию отечественных беспилотников

Москва, 21 февраля. Холдинг «Росгеология» рассматривает возможность приобретения партии разнотипных БПЛА, в том числе отечественного производства.

В России планируют закупить десятки беспилотников для георазведки. Об этом сообщил глава холдинга «Росгеология» Сергей Горьков, в кулуарах международной военно-промышленной выставки IDEX-2021.

«Мы рассматриваем возможность приобретения партии БПЛА нескольких видов, в том числе отечественного производства», – отметил Горьков.

По его словам, раньше для аэрологии использовались большие самолеты и вертолеты, что стоило недешево, поэтому маленькие беспилотники сейчас крайне востребованы как на море, так и на суше.

«БПЛА открыли новую эру реального практического применения в геологии», – добавил глава компании.

Горьков также упомянул, что «Росгеология» намеревается создать сервисную компанию, которая будет предоставлять услуги геологоразведки с помощью БПЛА.

Ранее индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что БПЛА-камикадзе вызывает повышенный интерес у потенциальных покупателей на мировом рынке вооружений.