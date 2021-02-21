Новейший белорусский бронеавтомобиль покажут на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби

Минск, 21 февраля. Белорусский производитель спецтехники под маркой Volat планирует представить новейший бронеавтомобиль МЗКТ-490101 на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Новый броневик оснащен автоматизированным дистанционно-управляемым наблюдательно-огневым комплексом «АДУНОК», который был разработан белорусским конструкторским бюро «Дисплей». Кроме того, выставочный образец оснащен комплектом модульной брони, который обеспечивает противоминную защиту.

Силовая установка бронеавтомобиля состоит из шестилитрового двигателя Doosan DL06 мощностью 270 лошадиных сил и шестиступенчатой автоматической коробки передач Allison. Моторный отсек оснащен автоматической системой пожаротушения.

Автомобили семейства МЗКТ-490100 с различными видами навесного оборудования активно эксплуатируются силовыми ведомствами Белоруссии с 2016 года.

Ранее стало известно, что шесть государств готовы закупить российский новейший танк «Армата», экспортная версия которого была представлена на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.